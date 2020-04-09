Прямой эфир

Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе

09 апреля 2020 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.

Перед универмагом «Беларусь» заменят плитку. Какие ещё дороги и тротуары отремонтируют в Заводском районе-1

Максим Селюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска»:
В этом году будем делать 5 улиц полностью замену асфальтового покрытия. Это Айвазовского, Жилуновича, Ушакова, проезд Голодеда и улица Ауэзова. Сейчас уже приступили к работам на улице Ауэзова, на следующей неделе заканчиваем работать и планомерно переходим на улицу Ушакова, и потом на улицу Айвазовского. И так далее.

Выполняем работы по ямочному ремонту, по герметизации трещин, по ремонту тротуаров, по ремонту сети дождевой канализации. Начали производить ремонт на улицах Ташкентской, также будем продолжать работы перед универмагом «Беларусь» там плиточное покрытие сильно разрушилось, будут выполнены работы по ремонту технических тротуаров, по ремонту дождевой канализации, по замене дорожного борта, также асфальто-бетонного покрытия тротуаров.  

# Дороги # общество # Максим Селюк # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Подвесные и с пламегасителями: необычные урны появились в Минске
09 апреля 2020 15:06

Подвесные и с пламегасителями: необычные урны появились в Минске

Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»
09 апреля 2020 14:59

Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги
09 апреля 2020 14:36

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги