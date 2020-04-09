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Подвесные и с пламегасителями: необычные урны появились в Минске

09 апреля 2020 15:06
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Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.

Вашей организацией была закуплена урна с пламегасителем. Она была установлена на улице Жилуновича. Была ли от неё практическая польза?

Максим Селюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района г. Минска»:
Да, была закупка такой урны. Она малогабаритная, вешается на опору освещения или на какой-то близлежащий фасад здания – в таких труднодоступных местах человеку, где нет возможности поставить большую стационарную урну. Это очень хорошо себя зарекомендовало. В этом году мы еще 20 урн закупили и установили по Заводскому району.
 

# Мусор # общество # Максим Селюк # Екатерина Забенько

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