Подвесные и с пламегасителями: необычные урны появились в Минске

Гость в студии программы «Большой город» – директор УП «Ремавтодор Заводского района города Минска» Максим Селюк.

Вашей организацией была закуплена урна с пламегасителем. Она была установлена на улице Жилуновича. Была ли от неё практическая польза?

Максим Селюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района г. Минска»:

Да, была закупка такой урны. Она малогабаритная, вешается на опору освещения или на какой-то близлежащий фасад здания – в таких труднодоступных местах человеку, где нет возможности поставить большую стационарную урну. Это очень хорошо себя зарекомендовало. В этом году мы еще 20 урн закупили и установили по Заводскому району.

