В Городокском районе открылась резиденция Снегурочки

Волшебный дом внучки Деда Мороза появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Городокском районе для всех, кто верит в сказку, двери распахнула единственная в Беларуси резиденция Снегурочки.

Место выбрано неслучайно. Резной терем расположился на таинственном Бас-осторове между двух озер. Здесь каждый уголок дышит волшебством. Гостей встречает сама хозяйка – Снегурочка. Она не только организует экскурсию по своим владениям, но и расскажет, как готовится к Новому году. А также пригласит поучаствовать в занимательных квестах и творческих мастер-классах.

– Мне здесь очень понравилось. Здесь весело, и мне понравились Дед Мороз и Снегурочка.

Мы никогда не стоим на месте и постоянно открываем какой-то секрет. В этом году мы потеряли главный секрет Нового года, но благодаря веселым и озорным ребятишкам нам его удалось найти.

В сказочном тереме Снегурочки можно загадать самое заветное желание. Она обещает, что обязательно передаст его Деду Морозу. Пока же желания всех гостей схожи – чтобы поскорее выпал снег. В резиденции просторная площадь для зимних забав. Это место стало туристической визитной карточкой всей Витебской области.