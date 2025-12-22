«Природа вокруг нас потихоньку сходит с ума» – Муковозчик о первоцветах под Новый год

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ветреницы вы дубравные, первоцветы синеглазые. Что ж вас так глухомань-то под Новый год манит? Что ж вас все в пущу тянет? Или за подстаканниками, тьфу ты, за подснежниками? Природа вокруг нас потихоньку сходит с ума. И грибы вместе с нею.

Впрочем, это всего лишь возвращается эпоха потепления, когда Гренландия, как ей положено, была зеленой, зима на нашем континенте теплой, а на Марсе яблони цвели. Тогда-то, напомню вам, девчонки, бравые, здоровенные викинги и расселились повсюду. И в Нормандии, и на Сицилии, и в Новгороде, и даже на берегах Америки.



А какой был у викингов основной боевой продукт питания? Правильно, дикий мухомор. Он, как пишут, давал и силу, и отвагу, и видение, и пророчество. Так что ответ на ваш вопрос заметен, как красная шляпка с белыми точками. Вот если еще и мухоморы в лесу вылезут, то все. Значит, новая эпоха пришла. А пока не зови лихо, пока оно тихо. Подробности здесь.