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В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности

20 июля 2023 17:06
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Новости Беларуси. Краеведческие площадки, кулинарный фестиваль, мастер-классы. Городок готовится ко встрече гостей 30-го национального праздника Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром притяжения литераторов и поклонников чтива город станет 2 и 3 сентября. Но приближение фестиваля чувствуется уже сегодня. Хозяин праздника наводит лоск на улицах, а ремесленники изготавливают сотни сувениров на любой вкус.

Тему продолжит Виктор Пралич.

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-1

Уже неделю студенты Белорусской академии искусств так шумно привлекают внимание прохожих. Руками и творческим подходом многокилограммовые камни им предстоит превратить в скульптурные композиции. Закольник, молоток, болгарка – работа сродни ювелира. Одно неверное движение – и камень может рассыпаться на мелкие кусочки.

Кулинарный фестиваль и краеведческие площадки – в Городке готовятся встретить День белорусской письменности.

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-4

Птица в ладонях, образ князя. Тематика будущих скульптур навеяна приближающимся литературным праздником. Вырезанные фигуры из камня отобразят историю края.

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-7

Даниил Бирюков, студент Белорусской государственной академии искусств:
Поначалу трудно. Нужно выставить обрубовку, общие пропорции, найти в камне свою работу. Это самое сложное. Дальше все идет намного быстрее. Проработка деталей – самое интересное. Очень приятно, когда твою работу выставят на улице. Она увековечится здесь. Это очень классно!

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-10

Виктор Пралич, корреспондент:
Каменные скульптуры станут украшением сквера Городка. Сейчас идет обсуждение его названия. Среди предложений: Литературный сквер, парк Дня белорусской письменности. Пока предпочтение городокчане отдают Вереницынскому скверу. Именно здесь и находится скульптура, посвященная знаменитой поэме «Тарас на Парнасе».

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-13

Городокский Дом ремесел и фольклора сейчас выглядит как настоящая фабрика сувениров. Подготовку к празднику начали еще в октябре. Обереги, куклы в народных костюмах, магниты. Каждое изделие обязательно содержит элемент местного колорита. Будь то кукла в народном костюме или глиняный горшок.

В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности-16

Праздник национального масштаба Городок будет принимать впервые. Как радушный хозяин город приводит в порядок дороги, социальные объекты, парки. Уже в сентябре на два дня он превратится в литературную столицу страны.

# День белорусской письменности # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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