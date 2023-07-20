В Городке создают скульптуры из камня ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Краеведческие площадки, кулинарный фестиваль, мастер-классы. Городок готовится ко встрече гостей 30-го национального праздника Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром притяжения литераторов и поклонников чтива город станет 2 и 3 сентября. Но приближение фестиваля чувствуется уже сегодня. Хозяин праздника наводит лоск на улицах, а ремесленники изготавливают сотни сувениров на любой вкус. Тему продолжит Виктор Пралич.

Уже неделю студенты Белорусской академии искусств так шумно привлекают внимание прохожих. Руками и творческим подходом многокилограммовые камни им предстоит превратить в скульптурные композиции. Закольник, молоток, болгарка – работа сродни ювелира. Одно неверное движение – и камень может рассыпаться на мелкие кусочки. Кулинарный фестиваль и краеведческие площадки – в Городке готовятся встретить День белорусской письменности.

Птица в ладонях, образ князя. Тематика будущих скульптур навеяна приближающимся литературным праздником. Вырезанные фигуры из камня отобразят историю края.

Даниил Бирюков, студент Белорусской государственной академии искусств:

Поначалу трудно. Нужно выставить обрубовку, общие пропорции, найти в камне свою работу. Это самое сложное. Дальше все идет намного быстрее. Проработка деталей – самое интересное. Очень приятно, когда твою работу выставят на улице. Она увековечится здесь. Это очень классно!

Виктор Пралич, корреспондент:

Каменные скульптуры станут украшением сквера Городка. Сейчас идет обсуждение его названия. Среди предложений: Литературный сквер, парк Дня белорусской письменности. Пока предпочтение городокчане отдают Вереницынскому скверу. Именно здесь и находится скульптура, посвященная знаменитой поэме «Тарас на Парнасе».

Городокский Дом ремесел и фольклора сейчас выглядит как настоящая фабрика сувениров. Подготовку к празднику начали еще в октябре. Обереги, куклы в народных костюмах, магниты. Каждое изделие обязательно содержит элемент местного колорита. Будь то кукла в народном костюме или глиняный горшок.