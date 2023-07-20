Кулинарный фестиваль и краеведческие площадки – в Городке готовятся встретить День белорусской письменности

Приближение национального праздника чувствуется уже сегодня, 20 июля. В райцентре студенты Белорусской академии искусств создают из огромных камней скульптурные композиции, которые станут украшением сквера. Сейчас идет обсуждение его названия. Среди вариантов – посвященные знаменитой поэме «Тарас на Парнасе». Городок – малая родина автора самой известной белорусской приключенческой поэмы ХІХ века Константина Вереницына.

Анастасия Сипач, студентка Белорусской государственной академии искусств: Мне больше нравится работать с камнем, чем с деревом. Дерево – очень сложный и трудоемкий материал. А с камнем, как с девушкой – с ним надо мягко, чтобы нигде не откололось. С любовью все делать, чтобы по итогу вышла хорошая работа.

«Городокский Дом ремесел и фольклора» сейчас выглядит как настоящая фабрика сувениров. Подготовку к празднику начали еще в октябре. Обереги, куклы в народных костюмах, магниты. Каждое изделие обязательно содержит элемент местного колорита. Будь то кукла в народном костюме или глиняный горшок.

Игорь Рябцев, руководитель кружка по гончарству Городокского районного Дома ремесел и фольклора:

Нужно всех удивить, показать свои товары, то, что мы можем. Придумываем новые изделия, такие как кружки с гербом Дня письменности, колокольчики. Вы потом можете посмотреть на самом празднике.

Праздник национального масштаба Городок будет принимать впервые. Как радушный хозяин, город приводит в порядок дороги, социальные объекты, парки. А уже 2 и 3 сентября он превратится в столицу Дня письменности.