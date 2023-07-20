Намолот – почти 160 тонн. В Минской области уборку озимого ячменя завершили 13 районов
Новости Беларуси. В Минской области уборку озимого ячменя завершили 13 районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В закромах – почти 160 тысяч тонн зерна. Урожайность – 38 центнеров с гектара.
Как проходит жатва в Борисовском районе – в материале Влады Родовской.
В сельхозпредприятии «Нивки» к уборочной кампании подготовилось основательно – вся техника в строю, с топливом проблем нет. При жаркой погоде, что держится в центральном регионе, медлить нельзя. Во время жатвы важны оперативность и грамотный подход.
Николай Тарасевич, главный агроном сельхозпредприятия «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака:
80 гектаров ярового тритикале мы сеем, 102 гектара ярового ячменя, 144 – овса, 70 гектаров зернобобовых, 30 – гречихи и 20 – просо. 70 гектаров у нас озимой пшеницы, уже пшеница подошла, буквально убираем ячмень и сразу убирать озимую пшеницу.
Посевные площади у хозяйства небольшие. Акцент здесь делают на животноводство. Туда направлены все силы, однако про зерно не забывают. Горячая пора внесла свои коррективы – озимые культуры немного пострадали от палящего солнца. В том числе и ячмень – намолотили 25 тонн.
Подробности в видео.