Намолот – почти 160 тонн. В Минской области уборку озимого ячменя завершили 13 районов

Новости Беларуси. В Минской области уборку озимого ячменя завершили 13 районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В закромах – почти 160 тысяч тонн зерна. Урожайность – 38 центнеров с гектара. Как проходит жатва в Борисовском районе – в материале Влады Родовской.

В сельхозпредприятии «Нивки» к уборочной кампании подготовилось основательно – вся техника в строю, с топливом проблем нет. При жаркой погоде, что держится в центральном регионе, медлить нельзя. Во время жатвы важны оперативность и грамотный подход.

Николай Тарасевич, главный агроном сельхозпредприятия «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака:

80 гектаров ярового тритикале мы сеем, 102 гектара ярового ячменя, 144 – овса, 70 гектаров зернобобовых, 30 – гречихи и 20 – просо. 70 гектаров у нас озимой пшеницы, уже пшеница подошла, буквально убираем ячмень и сразу убирать озимую пшеницу.