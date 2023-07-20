Готовность спортивных объектов к II Играм стран СНГ оценили в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Минск выходит на финишную прямую в подготовке к II Играм стран СНГ. Ожидается, что в нашу страну приедут более 2 тысяч атлетов. Готовность спортивных объектов столицы оценила делегация во главе с руководством Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первой локацией стал СОК «Олимпийский». Здесь пройдут соревнования по пляжному футболу. На базе комплекса также расположена гостиница, которая примет сборные команды из Беларуси и Узбекистана. Объект полностью готов к приезду гостей. Сейчас прорабатывается вопрос создания беспроводной сети Интернет для спортсменов и журналистов.

Еще один объект, который задействуют во время Игр, – Palova Arena. Здесь пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3. Ожидается принять восемь мужских и шесть женских команд.

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Будет один соревновательный корт, один разминочный вместо шести тренировочных, которые есть на сегодня. Также здесь расположится зона интерактивности, промо-зоны наших белорусских предприятий. Подготовлена развлекательная программа. И что самое интересное, это будет новое и для наших команд, – обновленные баскетбольные корты, обновленные баскетбольные стойки. Посетила делегация и Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Первые соревнования здесь начнутся уже 4 августа. На ковер выйдут порядка 70 гимнастов из 10 стран.

Татьяна Алешкевич, и.о. директора Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:

Дворец полностью готов для проведения такого уровня соревнований. Задействованы все спортивные залы. У нас их восемь. Это четыре зала хореографии и четыре спортивных зала. И один зал соревновательный, в котором и будут проходить соревнования.