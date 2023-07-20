«Попытаемся впитать это всё, проанализировать». Как белорусы перенимают опыт у ЧВК «Вагнер»?

Главная цель таких занятий, как отмечают в Министерстве обороны, – получение опыта ведения боевых действий в современных конфликтах. Тренировки проходят с учетом СВО. Упор на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотников в интересах разведки и не только. Отрабатываются тактические приемы перемещения на поле боя в условиях интенсивного огня, а также психологическая подготовка военнослужащих.

Военнослужащий сил специальных операций:

В течение четырех дней на полигоне Брестский проходят занятия по тактико-специальной подготовке с применением бойцов ЧВК «Вагнер». Боевая подготовка Вооруженных Сил с началом СВО идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Безусловно, в эти четыре дня с привлечением людей, недавно вернувшихся с СВО, имеющих богатый боевой опыт и самую свежую актуальную информацию, он для нас бесценен. И за эти четыре дня мы по максимуму, как губка, попытаемся впитать это все, проанализировать.