В горнолыжных центрах Минска и Минской области прошло празднование Всемирного дня снега

Новости Беларуси. Всемирный день снега празднуют 20 января в 40 странах мира. Ему пошел только второй год. Присоединилась к спортивной акции и Беларусь.

Спортсмен-любитель Дмитрий Палаген к фестивалю снега присоединился с удовольствием. Говорит, такие праздники помогут еще лучше почувствовать романтику зимних видов спорта.

Дмитрий Палаген:

В первую очередь это активный отдых, отдых на природе и, как следствие, здоровый образ жизни.

Сюда, в горнолыжный центр «Силичи», за «фестивальными» впечатлениями приехали все спортсмены-экстремалы. В первую очередь сноубордисты. Первый областной праздник снега «подарил» им трассу свободного катания и трамплинов, сноупарк, а главное – уникальный хаф-пайп. Похвастаться такими сооружениями не могут многие страны-соседи: Польша, Литва, Латвия.

Леонид Мельников, тренер юниорской команды по сноуборду Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта:

Это, по сути, достаточно сложная снежна фигура, ее готовят высококвалифицированные специалисты.

А вот и первые гости – россияне. На зимний праздник молодежная команда приехала удивить публику техническим фристайлом на показательных выступлениях и одновременно подготовиться к Кубку России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Серов, тренер школы спортивного резерва (Россия):

Отличное место для катания, для совершенствования спортсменов. Приехали члены молодежной команды России. Надеюсь, что тренировки в этом месте нам помогут.

Испробовать экстремальные снежные фигуры на фестивале снега могли все желающие. Юный спортсмен Павел Воробьев и вовсе стал одним из «первооткрывателей». Перепад высот нового хаф-пайпа – 72 метра – аж дух захватывает. За четыре года профессионального увлечения такая тренировка в родной стране впервые.

Павел Воробьев, сноубордист:

До этого тренировочные сборы по этой дисциплине проводились за границей, в том числе в России, Австрии. Там уже несколько лет существуют такого типа фигуры.

Совсем рядом с горнолыжным мини-курортом развернулись и спортивные соревнования.

Организаторы уверены: в «спортивную историю» фестиваль снега войдет в первую очередь как праздник семейный.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Люди приезжают на свежий отдых, потом, видя, как другие занимаются активным видом отдыха, сами начинают заниматься данным видом спорта.

Спортивный дух воцарился 20 января и в Минске. Снежные забавы по всему городу проходят с самого утра и продлятся до позднего вечера. Занятие по душе сможет найти себе каждый от мала до велика: массовые лыжные старты, эстафеты на коньках, перетягивание каната, хоккейные турниры и фестиваль снежных фигур.

А для ребят помладше – эстафеты на санках, метание снежков, зимние викторины и конкурсы. Всемирный день снега никого не оставил равнодушным.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

В этом году мы в очередной раз проводим Всемирный день снега. Этот праздник проводиться практически в 40 странах мира. И Беларусь – не исключение. Мы тоже подключились к этому веселому, зимнему, спортивному празднику, чтобы в очередной раз напомнить нашим минчанам о здоровом и подвижном образе жизни, о том, что зимние виды спорта – это прекрасный повод зарядиться энергией, хорошим настроением.