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Новости по тегу #Республиканский горнолыжный центр «Силичи»

С начала 2026 года горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тыс. человек
12 февраля 2026 18:22

С начала 2026 года горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тыс. человек

Скорость и драйв! Узнали, как провести выходные и чем «Силичи» удивляют гостей в этом сезоне
02 января 2026 17:35

Скорость и драйв! Узнали, как провести выходные и чем «Силичи» удивляют гостей в этом сезоне

Горнолыжный центр «Силичи» отметил 20-летие – здесь тренируются будущие чемпионы
08 февраля 2025 18:03

Горнолыжный центр «Силичи» отметил 20-летие – здесь тренируются будущие чемпионы

Республиканскому горнолыжному центру «Силичи» исполнилось 20 лет
29 января 2025 17:59

Республиканскому горнолыжному центру «Силичи» исполнилось 20 лет

IV Открытый чемпионат Беларуси по горным лыжам среди любителей и ветеранов проходит в «Силичах»
10 февраля 2013 13:24

IV Открытый чемпионат Беларуси по горным лыжам среди любителей и ветеранов проходит в «Силичах»

В горнолыжных центрах Минска и Минской области прошло празднование Всемирного дня снега
20 января 2013 13:45

В горнолыжных центрах Минска и Минской области прошло празднование Всемирного дня снега

В горнолыжном центре «Силичи» откроется новая трасса с перепадом высот более 70 метров
07 декабря 2012 13:28

В горнолыжном центре «Силичи» откроется новая трасса с перепадом высот более 70 метров