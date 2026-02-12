Новости по тегу #Республиканский горнолыжный центр «Силичи»

Специалисты Республиканского горнолыжного центра «Силичи» уже готовят новинки для гостей на следующий сезон.
Среди любителей активного отдыха – не только белорусы, но и зарубежные гости.
Празднование открыл торжественный спуск по первой трассе горнолыжника Юрия Данилочкина вместе со своими учениками.
«Силичи» – многофункциональный спортивный комплекс, который работает круглый год. На территории в более чем 30 гектаров расположился гостиничный комплекс, общепит, пункты проката экипировки и лыж, ну и, конечно, трассы различной сложности.
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