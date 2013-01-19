Спасатели Беларуси 19 января отмечают свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. 19 января у сотрудников МЧС – профессиональный праздник. С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил президент Александр Лукашенко.

«Общество высоко ценит самоотверженность тех, кто постоянно находится на боевом посту и готов рисковать собственной жизнью во имя спасения других... За время своей службы, сопряженной с тревогами и опасностями, вы неоднократно демонстрировали выдержку, стойкость и отвагу... Уверен, что вы и впредь будете образцом преданного служения своей стране и своему народу».

Белорусская служба спасения – это около тысячи боевых подразделений и 17 спецслужб, оснащенных современной техникой, снаряжением и оборудованием. Наши специалисты успешно сотрудничают с зарубежными коллегами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ежегодно помогают бороться с последствиями природных катастроф, к примеру, с лесными пожарами в Греции, Турции и России.

Их служба не знает границ. На воде, в воздухе, под землей и на суше – везде первым на помощь приходит спасатель. То, что многим кажется романтикой, для огнеборцев – серьезный труд. А время у спасателей на вес жизни.

Один за всех и все за одного. Слоган, наиболее подходящий для ситуации. Сотрудники МЧС априори друг другу даже если и не друзья, то как минимум товарищи.

Сергей Радионов, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 3 Минска:

Коллектив хороший, все друг другу помогают. Друг друга тянут. Никто на пожарах не бросит.

Для них адреналин как чашка кофе. Иногда просто необходимая. Поэтому и профессию меняют редко. Работа стала призванием.

Денис Патапеня, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 3 Минска:

Давно было стремление людям помогать, рисковать, тушить. Профессия нравится, уже 13 лет службе, и уходить не собираюсь никуда.

И даже в профессиональный праздник большинство пожарных на чеку. Те, у кого работа – жизни спасать, День рождения службы отметят позже, с семьей. Ведь для их близких это тоже своего рода труд.

Денис Патапеня, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 3 Минска:

Каждый выезд сложный психологически.

Жена за 8 лет привыкла уже. Утром ждет домой. С детьми.

Сергей Радионов, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 3 Минска:

Ссобойки жены собирают. Завтракаем, обедаем, ужинаем, все по распорядку.

Говорят, спасатели в экстремальных ситуациях права на ошибку не имеют. Поэтому помимо стойкости духа и физической подготовки внимание уделяют и тенденциям аварийно-спасательной моды. Ежегодно в арсенале появляются новые разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ведутся переговоры о покупке вертолета с горизонтальной системой тушения. А, к примеру, гидравлическое оборудование уже установлено на специальные автомобили. Оно в разы ускорит работы по спасению жизни во время серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Спасатель:

В него входит комбистанция и инструменты для сжатия-разжатия, резак для перерезания стоек автомобиля, домкрат для поднятие железобетонных плит.

С таким оснащением любое ЧП может стать рядовым. При ликвидации чрезвычайных ситуаций только в прошлом году были спасены тысячи жизней. Специалисты в погонах констатируют: количество пожаров заметно снизилось.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

За последнее десятилетие это наиболее низкие показатели и по количеству чрезвычайных ситуаций, и по гибели детей. Спасли более шести тысяч человек.

Попробовать себя в роли волонтера-спасателя может любой желающий. На сайте МЧС размещена специальная анкета, которую может заполнить тот, кто хочет помогать людям. Никаких ограничений нет, Министерство найдет применение каждому помощнику. А, может, и будущему герою.