Роботы и VR-шлемы. Как обучают будущих строителей в индустриально-педагогическом колледже?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с системой образования в интересах устойчивого развития на примере индустриально-педагогического колледжа. Я вижу, что нас уже встречает Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Одна из целей устойчивого развития – это защита окружающей среды. Как это направление отображено в образовательном процессе? «Работать на этом оборудовании, писать программы». Зачем нужны шлем-камеры?

Светлана Жабко, заместитель директора по воспитательной работе филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»:

На самом деле, в образовательном колледже по различным специальностям это направление отслеживается, это включено. Но, поскольку в данный момент мы находимся в будущем ресурсном центре по сварочным технологиям, давайте обратим ваше внимание на тренажеры с дополненной реальностью. Сейчас можете посмотреть нашу специальную шлем-камеру. Стюша Тайм:

Светлана Анатольевна, я так понимаю, что это тоже пример устойчивого развития. Расскажите, что это за техника, что это за оборудование?

Светлана Жабко:

Это роботизированный комплекс сварочного производства. Сейчас в республике наши предприятия уже оснащены не в единичном количестве такими агрегатами. И наша задача, как учебного заведения, научить наших учащихся работать на этом оборудовании, писать программы и обслуживать это оборудование. Очень важно обращать внимание в наше время на цифровизацию образовательного процесса. Сейчас я бы хотела вас познакомить с Кристиной Васильевной, которая является нашей выпускницей, нашим талантом. Стюша Тайм:

Кристина, расскажи про цифровизацию в строительной области. Цифровизация учебного процесса. Где можно изучить БИМ-технологии?

Кристина Кислюк, заведующая лабораторией филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Одним из приоритетных направлений в профессиональном образовании является цифровизация учебного процесса. В нашем филиале «Индустриально-педагогический колледж» на специальности «Промышленное и гражданское строительство» предусмотрено изучение БИМ-технологий. На таких учебных системах, как «Автоматизированная система управления в строительстве» и «Системы проектирования в строительстве». Стюша Тайм:

Продолжаем знакомиться с талантливыми ребятами «Индустриально-педагогического колледжа». Евгений, расскажи про свою работу. Я знаю, что ты совсем недавно занял призовое место в проекте «Минская смена». «Больше таких проектов, которые будут улучшать жизнь»

Евгений Барковский, учащийся филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования», победитель молодежного проекта «Минская смена-2022»:

Мой проект был на тему «Улучшение качества жизни для людей с ограниченными возможностями» на примере разработки интерактивной карты для инвалидов-колясочников. К примеру, во Фрунзенском районе большое количество людей с ограниченными возможностями. Стюша Тайм:

Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?