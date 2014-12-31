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В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины

31 декабря 2014 09:00
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Новости Беларуси. Более полутысячи украинских ребятишек получат подарки из рук белорусского Деда Мороза. В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины. Большая их часть с начала учебного года обучается в школах Гомеля и области, около полусотни — дошколята.

Помимо спокойных новогодних праздников в мирной обстановке, всем им гарантированы вкусные подарки и море позитива от артистов Театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного креста:
В этом году ориентир мы взяли на детей, которые прибыли из зон вооруженного конфликта. Это дети из Луганской и Донецкой областей. Мы сделали для них такой и сюрприз, и подарок, чтобы дети, прибыв в нашу область, наш город, не были одиноки со своими семьями, а могли подружиться. 

# общество # Белорусское общество Красного Креста # Алла Смоляк

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