Новости Беларуси. Более полутысячи украинских ребятишек получат подарки из рук белорусского Деда Мороза. В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины. Большая их часть с начала учебного года обучается в школах Гомеля и области, около полусотни — дошколята.

Помимо спокойных новогодних праздников в мирной обстановке, всем им гарантированы вкусные подарки и море позитива от артистов Театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного креста:

В этом году ориентир мы взяли на детей, которые прибыли из зон вооруженного конфликта. Это дети из Луганской и Донецкой областей. Мы сделали для них такой и сюрприз, и подарок, чтобы дети, прибыв в нашу область, наш город, не были одиноки со своими семьями, а могли подружиться.