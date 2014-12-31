До наступления Нового года остаются считанные часы: что приготовил Минск ко встрече 2015?

Новости Беларуси. Самый любимый и долгожданный праздник. До наступления Нового года остаются считанные часы. 31 декабря Беларусь встретит 2015. Большинство белорусов соберутся за праздничным столом в кругу семьи и друзей. Многие по традиции выйдут в эту ночь на улицы городов.

В Минске гулянья пройдут более чем на 20 открытых площадок.

Минск уже давно готов к празднику. Улицы города украшены яркой иллюминацией, организована интересная развлекательная программа.

Одной из главных площадок в новогоднюю ночь станет набережная Свислочи у Дворца спорта.

С 23.00 здесь стартует танцевальное шоу с участием популярных диджеев. Песни и пляски продлятся до 4 утра. Также шумно и весело будет у «Чижовка-Арены». Там пройдет концерт эстрадных исполнителей.

Кульминацией праздника традиционно станет красочный фейерверк. Он начнется у стелы «Минск–город-герой» в 01.00.

Пиротехники обещают незабываемое огненное шоу. Кстати, в связи с его проведением водителей просят приезжать на место заранее и парковаться в удалении.

Движение личных авто ко всем праздничным площадкам с 22.00 и до окончания мероприятий будет ограничено.

Так что лучше всего будет воспользоваться общественным транспортом.

Тем более, что добраться к местам массовых гуляний в новогоднюю ночь и вернуться обратно домой труда не составит. Столичный общественный транспорт будет работать почти до утра.

Минская подземка закроется в 04.00.

В это время с конечных станций отправятся последние электропоезда. Впрочем, метро возобновит работу уже через полтора часа.

Наземным транспортом можно будет воспользоваться до 05.00.

Более того, к главной площадке новогодних торжеств — перед Дворцом спорта на проспекте Победителей — за несколько часов до наступления Нового года пустят дополнительные автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.