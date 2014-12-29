Руководитель хора детской музыкальной школы № 17 г. Минска Владимир Клундук поздравил всех с новогодними праздниками

Владимир Ильич, о Вас ходят самые настоящие легенды. Говорят, что Вам рукоплескал Кёльн, Париж, Ватикан… Правда ли это?

Владимир Клундук, руководитель хора детской музыкальной школы №17 г. Минска:

Да, это было. Мне посчастливилось в 1994 году выехать вместе с хором музыкальной школы выехать в Рим, где состоялась встреча в Ватикане. И, когда мы спели «Аве Мария» (в зале на тот момент находилось 3 тыс. паломников со всего мира), мы произвели хорошее впечатление на Папу Римского. И после нашего исполнения он сказал: «Браво! Прекрасно!» на русском языке. На весь зал. Далее он продолжил своё служение, поздравляя на всех языках дальше, в том числе и нашу Республику Беларусь. И когда всё закончилось, он подошёл к нашему хору и начал благословлять.

У Вас теперь новые воспитанники. Можно сказать, у Вас теперь открылось «второе дыхание».

Владимир Клундук, руководитель хора детской музыкальной школы №17 г. Минска:

Наверное, то наслаждение и дало тот творческий стимул. Мне Господь послал талантливых детей, с которыми я работаю уже второй год. Мы создаём интересный коллектив, где каждый – личность, индивидуальность. Я всегда им говорю: «Вы должны так петь, так произносить то или иное слово, чтобы ваше тело было храмом, а в храме – душа. Душа улыбалась, глаза горели! Тогда каждое слово будет выражать ту мысль, о чем вы хотели сказать!»



