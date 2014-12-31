После реконструкции здания Национального аэропорта «Минск» там появились кабины для сна

Новости Беларуси. Главная воздушная гавань страны распахнула двери. Полностью завершилась реконструкция здания Национального аэропорта «Минск». Аэровокзал пополнился новыми терминалами для вылета. Это позволит значительно сократить время обслуживания пассажиров. Среди новинок — кабины для сна. 10 специально оборудованных компактных помещений позволят путешествующим отдохнуть в комфортных условиях прямо в аэропорту.

Эти кадры для Беларуси знаковые. Вице-премьер страны открывает реконструированные терминалы. И, по сути, весь обновленный национальный аэропорт «Минск». Работа, начатая год назад, завершилась. Анатолию Калинину показывают ее результаты.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Реконструкция Национального аэропорта «Минск» завершена. Мы затратили на это 720 млрд белорусских рублей, сроки строительства сокращены более чем в 2 раза. Созданы комфортные условия для пассажиров. Залы стали намного просторнее, соответствуют мировым требованиям.

Обновили 80% площади аэропорта. После реконструкции он стал больше.

За счет пристроек. На две тысячи квадратных метров. Значит, и просторнее. Практически исключены очереди. Тем более – у пунктов паспортного контроля. Число рабочих мест там увеличилось вдвое.

Николай Воловодов, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:

У нас вся новая техника. На рабочих местах сотрудников, которые выполняют проверку документов, нам определено, что один паспорт мы должны проверять не более 2 минуты. Значит, граждан Беларуси мы проверяем 8-10 секунд, иностранцев 30-40 секунд.

Вслед за Ви Ай Пи в аэропорту появился зал для бизнес-делегаций. Мини-бар с самообслуживанием и диваны для отдыха. Все – по международному образцу. Для работы — бесплатный вай-фай. Кстати, эта услуга на остальных этажах пока платная.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Фишка новых терминалов – вот такие кабины для сна. Идея пришла к нам из Европы. Здесь поспать за деньги смогут пассажиры транзитных рейсов. Причем, с комфортом. Здесь есть и кондиционер, и тумбочка для вещей и розетка, чтобы подзарядить гаджет. Стоимость такой услуги – 100 тысяч белорусских рублей в час.

Тем, кто захочет отдохнуть полноценно, смогут предложить отель. Около аэропорта. Его планируют строить в 2015 году.

Генплан гостиницы уже есть. Проект — за счет белорусского капитала. И с учетом жд-сообщения (до города – 20 минут) — перспективный. А обновленным аэропортом пассажиры уже пользуются. Говорят: довольны.

Пассажиропоток аэропорта растет. Медленно, но уверенно. В 2014 он достиг двух с половиной миллионов человек. В ближайшие годы Беларусь закупит пять самолетов. Каждый увеличит эту цифру на 10%. С учетом новых маршрутов, к примеру, планируемый прямой рейс за океан — воздушная гавань страны сможет выйти на пик своей загрузки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.