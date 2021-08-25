Образование в сельской местности и новый факультатив. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в Минске?

Новости Беларуси. Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» появится в школах Минской области с нового учебного года. Эта дисциплина будет введена пока только для пятых и шестых классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преподавать ее будут священнослужители, выпускники духовных школ и педагоги после курсов повышения квалификации. Эти и другие нововведения в системе регионального образования обсудили в Минске 25 августа на диалоговой площадке. Также речь шла об образовании в сельской местности, обновлении кадров и позитивный опыт педклассов.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Динамично будет развиваться система образования Минской области в предстоящем году. Во-первых, мы приросли, довольно серьезно у нас на 400 детей больше стало в первых классах, а всего 17 900 ребят впервые переступят пороги школ Минской области. Более того, мы с 1 сентября открываем два новых учреждения образования. Это школа № 4 в городе Столбцы и средняя школа № 2 в поселке Колодищи Минского района.

Андрей Гулякевич, доцент кафедры международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Здесь необходим многоуровневый подход, чтобы он был системным, начиная от подготовки профессионалов, которые занимаются нашими детьми. Обязательно работать по патриотическому воспитанию наших граждан.

Кроме того, в рамках мероприятия наградили победителей и призеров областной спартакиады школьников. За награды боролись 23 команды из каждого района области. В программу вошло 12 обязательных видов спорта. Лучшими в своих группах стали Стародорожский и Молодечненский районы.

Инна Драпеза, начальник управления по образованию Молодечненского райисполкома:

Наши команды были представлены в каждом виде спорта. Дети уже не первый год занимаются. У нас работает центр физического воспитания детей и молодежи, который объединяет более 1 000 детей и подростков. Они работают в основном на базе школ, в большинстве – сельских, и это ребята со всего района.