Образование в сельской местности и новый факультатив. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в Минске?

Новости Беларуси. Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» появится в школах Минской области с нового учебного года. Эта дисциплина будет введена пока только для пятых и шестых классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» появится в школах Минской области с нового учебного года. Эта дисциплина будет введена пока только для пятых и шестых классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Преподавать ее будут священнослужители, выпускники духовных школ и педагоги после курсов повышения квалификации. Эти и другие нововведения в системе регионального образования обсудили в Минске 25 августа на диалоговой площадке. Также речь шла об образовании в сельской местности, обновлении кадров и позитивный опыт педклассов.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Динамично будет развиваться система образования Минской области в предстоящем году. Во-первых, мы приросли, довольно серьезно у нас на 400 детей больше стало в первых классах, а всего 17 900 ребят впервые переступят пороги школ Минской области. Более того, мы с 1 сентября открываем два новых учреждения образования. Это школа № 4 в городе Столбцы и средняя школа № 2 в поселке Колодищи Минского района.
Андрей Гулякевич, доцент кафедры международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Здесь необходим многоуровневый подход, чтобы он был системным, начиная от подготовки профессионалов, которые занимаются нашими детьми. Обязательно работать по патриотическому воспитанию наших граждан.
Кроме того, в рамках мероприятия наградили победителей и призеров областной спартакиады школьников. За награды боролись 23 команды из каждого района области. В программу вошло 12 обязательных видов спорта. Лучшими в своих группах стали Стародорожский и Молодечненский районы.
Инна Драпеза, начальник управления по образованию Молодечненского райисполкома:
Наши команды были представлены в каждом виде спорта. Дети уже не первый год занимаются. У нас работает центр физического воспитания детей и молодежи, который объединяет более 1 000 детей и подростков. Они работают в основном на базе школ, в большинстве – сельских, и это ребята со всего района.
А уже 27 августа в Несвиже пройдет конференция педагогических работников Минской области. На традиционном августовском мероприятии будут чествовать лучших представителей профессии, презентуют достижения системы образования региона, покажут IT-проекты учащихся и определят стратегические направления развития.