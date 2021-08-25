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Замминистра здравоохранения: «В первых числах сентября мы ожидаем поставку миллиона доз китайской вакцины»

25 августа 2021 15:14
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Новости Беларуси. Беларусь ожидает получить 1,5 миллиона доз китайской вакцины в первых числах сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замминистра здравоохранения: «В первых числах сентября мы ожидаем поставку миллиона доз китайской вакцины»-1

В решении вопроса Минздраву помогали представители МИД и посольства двух стран. Это позволит поддерживать ассортимент и давать возможность выбора пациентам. Прививочная кампания в стране продолжается.

Замминистра здравоохранения: «В первых числах сентября мы ожидаем поставку миллиона доз китайской вакцины»-4

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В первых числах сентября мы ожидаем поставку миллиона доз китайской вакцины. Все документы согласованы. Поставка осуществлена при активном содействии Министерства иностранных дел нашей республики, Китайской Народной Республики и посольств обеих стран. Кроме того, китайская сторона любезно предоставила нам 500 тысяч доз в виде гуманитарной помощи, которая тоже поступит в страну. Вакцины в стране достаточно. Вакцинация проводится на добровольной основе, и медицинские работники объясняют важность проведения вакцинации и важность самой вакцины.

За первое полугодие Китай бесплатно уже передал Беларуси 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm. Китайская вакцина одобрена ВОЗ и стала шестой в списке препаратов, которые рекомендованы для экстренного применения против COVID-19.

# Вакцинация # общество # Дмитрий Чередниченко # Фотофакт

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