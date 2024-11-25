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Лучшего молодого специалиста 2024 выбирали в Минске. Пообщались с победительницей среди соцработников

25 ноября 2024 09:13
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший молодой специалист – 2024» прошла в Минском городском Дворце Культуры. В 2024 году заслуженные награды получили 10 талантливых молодых специалистов, представляющих ключевые отрасли экономики, образования культуры, медицины и других сфер.

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социальной защиты», инспектор по основной деятельности территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска Александра Тесновец.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, что за конкурс, как он проходил и как вы попали на него?

Лучшего молодого специалиста 2024 выбирали в Минске. Пообщались с победительницей среди соцработников-2

Александра Тесновец, инспектор по основной деятельности ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска», победитель в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социальной защиты»:
Честно говоря, предложила мне участвовать в этом конкурсе мой директор. Я, недолго думая, конечно же, согласилась. Мы с ней обсудили план работы, план действий наших. Я выполнила все условия этого конкурса и ожидала результатов.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие были дисциплины? Что вам пришлось там показывать, доказывать?

Александра Тесновец:
Мы вообще даже не знали, что нам придется что-то демонстрировать, но очень хорошо, что у нас была режиссерская группа, нас подготовили, и я представила зрителям свое авторское стихотворение с участием актера Нового драматического театра.

Подробности в видео.

# Конкурс # Социальная помощь # Государственная социальная политика # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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