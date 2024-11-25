Лучшего молодого специалиста 2024 выбирали в Минске. Пообщались с победительницей среди соцработников

Юрий Царев, ведущий: Расскажите, что за конкурс, как он проходил и как вы попали на него?

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социальной защиты», инспектор по основной деятельности территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска Александра Тесновец.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший молодой специалист – 2024» прошла в Минском городском Дворце Культуры. В 2024 году заслуженные награды получили 10 талантливых молодых специалистов, представляющих ключевые отрасли экономики, образования культуры, медицины и других сфер.

Александра Тесновец, инспектор по основной деятельности ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска», победитель в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социальной защиты»:

Честно говоря, предложила мне участвовать в этом конкурсе мой директор. Я, недолго думая, конечно же, согласилась. Мы с ней обсудили план работы, план действий наших. Я выполнила все условия этого конкурса и ожидала результатов.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие были дисциплины? Что вам пришлось там показывать, доказывать?

Александра Тесновец:

Мы вообще даже не знали, что нам придется что-то демонстрировать, но очень хорошо, что у нас была режиссерская группа, нас подготовили, и я представила зрителям свое авторское стихотворение с участием актера Нового драматического театра.