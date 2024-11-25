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В Исламабаде стартовал белорусско-пакистанский бизнес-форум

25 ноября 2024 10:31
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Глава государства с официальным визитом направился в Пакистан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск утром 25 ноября. В Исламабаде запланированы переговоры лидеров двух государств, центральной темой повестки является серьезное развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде стартовал белорусско-пакистанский бизнес-форум-2

Встрече предшествовал ряд мероприятий, в частности заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Также состоялся визит премьер-министра Беларуси в Пакистан. Сегодня стартовал белорусско-пакистанский бизнес-форум. Участие в нем принимают 250 компаний и предприятий. По итогам планируется подписать не только коммерческие контракты, но также меморандумы. Как отмечают участники форума, взаимный интерес двух стран высок по разным направлениям: от традиционной для Беларуси промышленности до развитой в Пакистане фармакологии. Придать импульс бизнес-взаимодействию призвана дорожная карта сотрудничества, которую планируют подписать в рамках визита главы государства.

В Исламабаде стартовал белорусско-пакистанский бизнес-форум-4

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:
У двух сторон есть компетенции, которыми они готовы делиться. Здесь фиксируется очень большое желание двух сторон. Причем оно исходит, понятно, основы – это главы государств, правительства. При этом активно ведет себя бизнес. Карта дорожная, которую мы планируем подписать, о всестороннем сотрудничестве, как раз должна послужить импульсом для активизации этого сотрудничества.

Уже есть конкретные намерения белорусских производителей налаживать здесь сборочные производства нашей различной техники. Как сельскохозяйственной, так и грузовой техники. Это могут быть многофункциональные центры, сборочные производства. И мы отмечаем колоссальный интерес пакистанской стороны в этом направлении. Потому что уже сейчас львиную долю экспорта в Пакистан как раз занимают поставки белорусской техники.

В Исламабаде стартовал белорусско-пакистанский бизнес-форум-6

Отметим, Александр Лукашенко встречался с премьером Пакистана во время саммита ШОС в Астане. Тогда же Президента пригласили посетить Исламабад.

«Пора переходить к конкретным мероприятиям». Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Пакистана – подробности здесь.

В ходе предстоящих переговоров стороны обсудят темы региональной и глобальной безопасности, развитие сотрудничества в рамках интеграционных объединений и совместной работы на международных площадках. По итогам будет подписан пакет международных документов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан # форум # Международное сотрудничество

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