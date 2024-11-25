Все по-настоящему, это не постановка! Пообщались с финалисткой 2 сезона реалити «Есть девчонка одна»

Юрий Царев, ведущий: Cерия за серией идут, и хочется узнать ваши впечатления. Шоу-то завершилось, мы же знаем, что финал уже записан, интригу мы будем держать до последнего. Какие у вас остались ощущения, впечатления после конкурса?

Финал второго сезона одного из самых красивых проектов на белорусском телевидении, реалити-шоу «Есть девчонка одна» состоится 7 декабря на телеканале РТР-Беларусь. Имя победительницы узнаем совсем скоро, а пока предлагаем познакомиться с одной из финалисток проекта – участковым инспектором по делам несовершеннолетних Витебского РОВД.

Екатерина Крылова, финалистка второго сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна». Участковый инспектор по делам несовершеннолетних Витебского РОВД:

Каждый конкурс – это было очень неожиданно. И я даже не могла представить, что можно придумать такого, чего бы мы не смогли или чего бы мы могли испугаться. Но каждый конкурс ты выходил – и в голове пробегало столько мыслей и столько эмоций у тебя сразу. Смешанные чувства – это и радость, и страх, и восторг, и боязнь, и неожиданности. Все сразу было.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Такие серьезные конкурсы, как спасение из горящего самолета. Это даже звучит очень страшно и волнительно.

Екатерина Крылова:

Когда изначально проходил этот конкурс, в этом конкурсе единственное, что было страшно, когда мы подходили на крыло самолета и нужно было прыгнуть вниз, в бассейн. Казалось, когда я смотрю туда вниз, я не вижу, где начинается вода. Казалось, что там просто бесконечно. Я думала, мы же так высоко не поднимались, чтобы так далеко лететь. Где вода? Может, забыли воду налить? И потом моя напарница поворачивается и говорит: я не умею плавать, мы не будем прыгать.