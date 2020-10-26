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Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ

26 октября 2020 13:48
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Новости Беларуси. В Верховном Суде состоялось предварительное слушание по жалобе «ТУТ БАЙ МЕДИА» на предупреждения Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ -1

Напомним, за неполные два месяца портал получил несколько предупреждений от ведомства за распространение недостоверной информации. Три из них TUT.BY оспаривает.

Первое касается искаженных данных о премиях сотрудникам Комитета госконтроля. Второе – сотрудницы самого общества – Галины Уласик. В статье написано, что в отношении нее было заведено уголовное дело за массовые беспорядки. Однако в СК такую информацию опровергают. Данная гражданка не являлась подозреваемой и не проходила по уголовному делу.

Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ -4

В третьей заметке, которая вызвала резонанс, автор статьи приписал не свойственные Таможенному комитету функции. Позже, конечно, дали опровержение, но на тот момент материал со ссылкой на портал опубликовало немало других ресурсов.

Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ -7

Напомним, на данный момент действие статуса СМИ в отношении общества с ограниченной ответственностью приостановлено.

Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ -10

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Все три предупреждения вынесены на законных основаниях Министерством информации. Нас, в принципе, устраивает ситуация, когда все три дела объединены в одно. Это еще раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ.  

Участник этого дела госорганы. Мы видим спланированную, на наш взгляд, атаку на действующую систему власти, на государственные органы. Поэтому все свои требования в суде мы поддерживаем и считаем их правильными.   

Министр информации: три дела объединены в одно. Это ещё раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.BY в сфере СМИ -13

Основное судебное разбирательство в Верховном Суде назначено на 12 ноября.

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Галина Уласик # Фотофакт

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