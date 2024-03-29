Умер белорус, пострадавший во время теракта в «Крокусе»

Печальные известия пришли из России. В Посольстве Беларуси сообщили о смерти нашего соотечественника, пострадавшего в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время нападения боевиков белорус, который работал охранником в концертном зале, получил многочисленные пулевые ранения. За его жизнь боролись медики московской больницы имени Боткина, однако спасти мужчину не удалось. Посольство находится в контакте с родственниками погибшего и оказывает всю необходимую помощь.