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Умер белорус, пострадавший во время теракта в «Крокусе»

29 марта 2024 07:37
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Печальные известия пришли из России. В Посольстве Беларуси сообщили о смерти нашего соотечественника, пострадавшего в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер белорус, пострадавший во время теракта в «Крокусе»-1

Во время нападения боевиков белорус, который работал охранником в концертном зале, получил многочисленные пулевые ранения. За его жизнь боролись медики московской больницы имени Боткина, однако спасти мужчину не удалось. Посольство находится в контакте с родственниками погибшего и оказывает всю необходимую помощь.

# Теракт # общество

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