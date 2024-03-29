Выставка, посвящённая Дням Могилёвской области, открывается в ВДНХ 29 марта

«Героическое прошлое и славное будущее» – тематическая экспозиция, посвященная Дням Могилевской области, открывается сегодня, 29 марта, в белорусском павильоне ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 22 апреля посетители выставки смогут узнать все о промышленном комплексе, историческом и культурном наследии, туристических возможностях региона. Программа наполнена презентациями и выставками, особое внимание теме патриотизма, которую раскроют проекты «Священные реликвии Великой Отечественной войны» и «Дорогами памяти и славы». Во время Дней Могилевской области на ВДНХ запланировано подписание двусторонних соглашений и договоров.