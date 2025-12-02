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В Год благоустройства в Минске проходит масштабный капремонт жилья

02 декабря 2025 18:17
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Упор на комплексность. В Год благоустройства в столице проходит масштабный капремонт жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До конца года обновят более миллиона квадратов.

В Год благоустройства в Минске проходит масштабный капремонт жилья-2

Это свыше 180 домов. Уже ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья. А до Нового года завершат капремонт еще 32-х домов. Готовность объектов около 90 %. Акцент – на комплексный подход. Один подрядчик обновляет сразу группу домов. Финансирование осуществляется за счет бюджета и отчислений жителей. Среди основных работ – замена инженерных сетей, кровли и благоустройство дворов.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В целом по городу уже обеспечен ввод площади в объеме 909 тысяч квадратных метров. То есть остается в работе более 170 тысяч квадратных метров капитального ремонта жилья. Из них 32 объекта находятся еще в работе. Но те виды работы, та степень готовности, которая остается на декабрь, позволяет обеспечить доведенное задание по итогам года. Мы фактически средний процент готовности дома оцениваем на уровне 90 %. Остаются минимальные виды работ. До 20 декабря все работы необходимо завершить.

С 1 января 2026 года все предприятия жилищно-коммунального хозяйства при планировании будут руководствоваться едиными строительными нормами. Новый подход предусматривает более реалистичные сроки выполнения работ и ввод объектов, что позволит исключить практику появления так называемых «сверхнормативных» объектов, где сроки ремонта были превышены.

# Строительство # Марина Толстик # Год благоустройства

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