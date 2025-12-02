Сила государства – в заботе о своих гражданах! Как в Беларуси помогают особенным детям?

Сила государства – в заботе о своих гражданах. Особенно о тех, кто в этой заботе нуждается больше других. 2 декабря в преддверии Международного дня инвалидов делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как помогают особенным детям идти по своему, трудному, но важному пути – репортаж Дианы Головач.

У Леши Соловья – особенный путь. Диагноз – тяжелая форма ДЦП. Когда-то он был полностью лежачим. Сегодня, благодаря специалистам, мальчик учится держать голову, шевелить пальцами, плавать в бассейне. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов для него и сотен таких же детей нет слова «невозможно».

Милана Соловей:

Тут занимаются не только физкультурой, тут те же достижения по логопедии. С ним разминаются, разговаривают, обучают. Цель – малышей таких научить, чтобы преподнести себя могли в любой момент, где-то сами себя выручить. Тут на это работают, тут обучают и ложечки держать, и рисовать, и писать. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов полноценная жизнь начинается с маленьких, но ежедневных побед. Учреждение соцобслуживания открыли четверть века назад по инициативе главы государства. В центре не просто лечат последствия тяжелых заболеваний нервной и костно-мышечной систем, но и заново учат тело чувствовать, двигаться, а человека – верить в себя. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов внедряют новые методики.