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Дары моря на вашем новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов стартовала в Солигорске

02 декабря 2025 18:15
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Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открылась 2 декабря в Солигорске. Торговая точка будет работать по 6 декабря с 10 утра до 7 вечера.

Дары моря на вашем новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов стартовала в Солигорске-2

Ярмарка открылась на улице Ленинского Комсомола, 1А, в здании магазина «Копеечка». В ассортименте икра, рулеты, стейки, копченая и вяленая рыба. Продавцы рассказывают покупателям про особенности товаров, дают продегустировать. И отмечают, что дикая рыба полезна для здоровья. 

Дары моря на вашем новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов стартовала в Солигорске-4

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Наши гости всегда для нас в приоритете. В нашем ассортименте есть марлин, тунец, это вообще атлантическая рыба. Марлин – это белковая рыба. То есть многие родители не покупают рыбу детям, потому что кто-то добавляет жидкий дым, то есть искусственно ее коптят. У нас нет искусственного копчения, мы не добавляем жидкий дым. Это чисто белковая рыбка и очень полезна детям. 

Покупатели ценят высокое качество. Спрос на деликатесы большой. Скоро возможность купить дары Севера появится у жителей Боровлян. Там ярмарка будет работать на центральной площади имени Руцкого с 5 по 9 декабря. Ищите яркую желтую палатку.

*На правах рекламы.

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