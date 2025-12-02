Беларусь и Алжир должны составить работоспособный план отношений и действий – Лукашенко

Сифи Гриеб, премьер-министр Алжира: Мы смогли уже определить, по каким направлениям можно развивать сотрудничество: в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, по стартапам. Алжир является дверью для Африки. Это дает возможность для торговли с африканскими государствами. Можно составить базис для двусторонних отношений и составить дорожную карту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин премьер-министр, я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента, потому что за Африкой будущее. Вы человек, который прежде всего занимается экономикой, торгово-экономическими отношениями, потому вам не безразлично, как будут реализовываться те проекты, которые мы с вами определим в той дорожной карте, о которой вы только что сказали. Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий.

Определив основное направление наших отношений, я думаю, спустя определенный период времени (пусть через полгода, уже потом в Минске) наша совместная комиссия, которая создана двумя странами соберется и уже детально проанализирует, как же мы движемся по этой дорожной карте. Все, что мы сегодня производим в Беларуси, для вас нужно. Но, как и все африканские государства, очень правильно ориентироваться на приобретение технологий.

Очень хотел бы, чтобы ваши специалисты и вы нашли время приехать в Беларусь, изучить нашу экономику и принять соответствующее решение в рамках того, что вам нужно будет взять из Беларуси. И в этом направлении мы будем работать. Должны работать ваши люди и наши специалисты, которые владеют этими технологиями. Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот.

Деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значит. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты.

Если алжирская сторона желает с нами сотрудничать, а я знаю, что желает, у нас большой опыт сотрудничества, прежде всего в рамках Советского Союза, когда мы там были. У вас хорошие были отношения с Советским Союзом. Поэтому у нас есть этот опыт, нам надо использовать его и двигаться в этом направлении, решая насущные задачи, которые волнуют ваш народ и наш народ. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить. Время такое.