В Глубоком прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики

Не только столица и областные центры, но и малые города, сельские территории должны быть привлекательными для жизни. Об этом в городе Глубокое, на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, заявила Наталья Кочанова. На выездном мероприятии с участием сенаторов, депутатов, председателей райисполкомов и сельских советов обсуждали тему строительства жилых домов и инфраструктуры в небольших населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская область не случайно выбрана центром проведения выездного заседания. Именно в северном регионе расположено наибольшее количество сельских населенных пунктов – более 6 тысяч. Сегодня созданы все условия для того, чтобы люди оставались и жили в малых городах. Эффективно работают предприятия и сельхозорганизации, успешно реализуется программа «Один район – один проект». Повышению привлекательности региона и улучшению благосостояния способствует развитие инфраструктуры. К сожалению, возможности малых городов задействованы не в полную меру. Важно общими усилиями выработать пути дальнейшего развития сельских территорий. Именно в потенциале регионов Президент видит основу для дальнейшего прогресса нашего государства.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Глава государства неоднократно подчеркивал, что именно здесь, в регионах, формируется сырьевая база нашей экономики. А значит, устойчивость и эффективность государства в целом. Проект решения сегодняшнего заседания Совета направлен на то, чтобы дополнительно изучить те вопросы, которые возникают у местных властей при обеспечении жизнедеятельности граждан на территории малых городов и районов, и найти пути решения наиболее оптимальные.

На постоянном контроле и жилищный вопрос. За последние 5 лет в сельской местности по стране введено более 6 миллионов квадратных метров. В 2024-м – порядка 980 тысяч. Четвертая часть – с поддержкой государства. Закрепляемости кадров в малых городах способствует строительство арендного жилья. В последнее время оно становится все более доступным и перспективным. Тем более, что у людей появилась возможность оформить квадратные метры в частную собственность.