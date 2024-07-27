Прямой эфир

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной

27 июля 2024 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первых в Минской области комбайнеров-трехтысячников чествовали 27 июля в Дзержинском районе. Ранее механизаторы Василий Зур и Сергей Максимец из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» уже устанавливали национальный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году они первые в истории страны намолотили 6 тысяч тонн зерна на белорусском комбайне. И вот очередной успех.

Подробнее с хлебных полей Влада Родовская.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-1

От зари до темна. Сейчас нет времени на простои и большие перерывы. В условиях сюрпризов погоды механизаторы понимают, что время наращивать темп. Чтобы собрать зерно без потерь. Даже когда за спиной рекорды, голову это не кружит. У экипажа механизаторов Василия Зура и Сергея Максимца есть три тысячи тонн. На поздравления 5 минут. Пожали руки и за штурвал – дальше собирать хлеб.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-4

Пускай семья потерпит, но вы должны доказать, что не машина, а наши люди – это бесценно!

Первых 3-тысячников Минской области чествовали в Дзержинском районе.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-7

Механизаторы Василий Зур и Сергей Максимец уже не первый раз в лидерах, поэтому привыкли к фото- и видеокамерам. В 2022 году вместе намолотили 6 тысяч тонн зерна на белорусском комбайне впервые в истории нашей страны. И вот очередной успех. На гомельском комбайне вот уже третий год. Техника работает четко, как механизм часов.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-10

На двоих у экипажа стаж почти полвека. Лидеры хлебной нивы понимают друг друга с полуслова. Отсюда и такие результаты. На их комбайне есть даже фирменное лого «МакЗур» – составные слоги фамилий. В поле звездный экипаж виден издалека.

В Минской области убрано около половины всех засеянных площадей. Темпы жатвы в регионе наращивают с каждым днем.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-13

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Стараемся вообще не беспокоить комбайнеров, они профессионалы своего дела. Наша задача полностью обеспечить всеми необходимыми материалами. Вдруг комбайн сломался значит, оперативно должна приехать группа, устранить неполадки. Исключены перегоны. Надо каждую минуту, каждый час выхватывать.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-16

Влада Родовская, корреспондент:
Это поле хозяйства «Богдановское». Здесь на 47 гектарах колосится озимая пшеница. Поле ровное, окружено от ветров. Засеяно было элитным сортом «Маркиза». Поэтому ожидается высокая урожайность.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-19

Всего под уборку в хозяйстве отведено более тысячи гектаров. Задействованы 7 экипажей. Работа работой, а обед по расписанию. Еду привозят горячую и вкусную. А главное – полезную и питательную. Учитывают и пожелания механизаторов. Все должно быть как дома, а то и вкуснее.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-22

Что у нас в меню сегодня?
– Сегодня у нас щи, каша гречневая, курица жареная и компот.

Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной-25

А вот и музыкальная пауза. Для настроения. Так в обеденное время поддерживают местные коллективы героев жатвы. Кстати, репертуар тоже подбирается основательно. По хлебной ниве разливаются любимые белорусские мелодии.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # общество # Влада Родовская

Другие новости рубрики

Все новости
171 год пожарной службе Беларуси! Как в Минске отметили праздник?
27 июля 2024 17:24

171 год пожарной службе Беларуси! Как в Минске отметили праздник?

Азарёнок о переговорах Лукашенко и Путина: они решают судьбы мира, и Бог там, совсем рядом с ними!
27 июля 2024 17:03

Азарёнок о переговорах Лукашенко и Путина: они решают судьбы мира, и Бог там, совсем рядом с ними!

На что Лукашенко ориентирует аграриев и какая ситуация на границе с Польшей? Анонс «Недели»
27 июля 2024 16:58

На что Лукашенко ориентирует аграриев и какая ситуация на границе с Польшей? Анонс «Недели»