Легендарный экипаж снова в лидерах! Посмотрели, какие условия создают для хлеборобов на уборочной

Первых в Минской области комбайнеров-трехтысячников чествовали 27 июля в Дзержинском районе. Ранее механизаторы Василий Зур и Сергей Максимец из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» уже устанавливали национальный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году они первые в истории страны намолотили 6 тысяч тонн зерна на белорусском комбайне. И вот очередной успех. Подробнее с хлебных полей Влада Родовская.

От зари до темна. Сейчас нет времени на простои и большие перерывы. В условиях сюрпризов погоды механизаторы понимают, что время наращивать темп. Чтобы собрать зерно без потерь. Даже когда за спиной рекорды, голову это не кружит. У экипажа механизаторов Василия Зура и Сергея Максимца есть три тысячи тонн. На поздравления 5 минут. Пожали руки и за штурвал – дальше собирать хлеб.

Пускай семья потерпит, но вы должны доказать, что не машина, а наши люди – это бесценно! Первых 3-тысячников Минской области чествовали в Дзержинском районе.

Механизаторы Василий Зур и Сергей Максимец уже не первый раз в лидерах, поэтому привыкли к фото- и видеокамерам. В 2022 году вместе намолотили 6 тысяч тонн зерна на белорусском комбайне впервые в истории нашей страны. И вот очередной успех. На гомельском комбайне вот уже третий год. Техника работает четко, как механизм часов.

На двоих у экипажа стаж почти полвека. Лидеры хлебной нивы понимают друг друга с полуслова. Отсюда и такие результаты. На их комбайне есть даже фирменное лого «МакЗур» – составные слоги фамилий. В поле звездный экипаж виден издалека. В Минской области убрано около половины всех засеянных площадей. Темпы жатвы в регионе наращивают с каждым днем.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Стараемся вообще не беспокоить комбайнеров, они профессионалы своего дела. Наша задача – полностью обеспечить всеми необходимыми материалами. Вдруг комбайн сломался – значит, оперативно должна приехать группа, устранить неполадки. Исключены перегоны. Надо каждую минуту, каждый час выхватывать.

Влада Родовская, корреспондент:

Это поле хозяйства «Богдановское». Здесь на 47 гектарах колосится озимая пшеница. Поле ровное, окружено от ветров. Засеяно было элитным сортом «Маркиза». Поэтому ожидается высокая урожайность.

Всего под уборку в хозяйстве отведено более тысячи гектаров. Задействованы 7 экипажей. Работа работой, а обед по расписанию. Еду привозят горячую и вкусную. А главное – полезную и питательную. Учитывают и пожелания механизаторов. Все должно быть как дома, а то и вкуснее.

– Что у нас в меню сегодня?

– Сегодня у нас щи, каша гречневая, курица жареная и компот.