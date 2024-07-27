171 год пожарной службе Беларуси! Как в Минске отметили праздник?

Особенный день сегодня, 27 июля, у тех, кто ежедневно, рискуя собственными жизнями, спасает чужие. В центре Минска прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню пожарной службы. Праздник собрал огнеборцев со всей страны, ветеранов и тех, кто только заступил на пост. Алина Мычко расскажет, как отметили профессиональный праздник.

Празднования начались на площади Победы. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков первое слово – благодарность тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. К монументу легли венки и цветы.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси (2010-2021):

Для нас это встреча с боевыми друзьями, с коллегами, с кем связывают годы службы, дружбы, интересной работы, которая необходима для людей. Мы знаем, что огонь – это великое благо, но и великое зло, когда выходит из-под контроля. Это зло и подтолкнуло создать такую профессию – пожарный.

Основные гулянья развернулись в парке Горького. Стартовали настоящей водной феерией на акватории Свислочи. Яркое шоу сопровождали звуки праздничного концерта. Некоторые исполнители презентовали авторские песни, посвященные службе МЧС.

Для гостей организовали яркую развлекательную программу. В том числе экспозицию под открытым небом. Для детей и взрослых привезли последние новинки вооружения МЧС – аварийно-спасательную технику, одежду и оборудование.

Алина Мычко, корреспондент:

История пожарной службы Беларуси насчитывает ровно 171 год. Все начиналось с вот такой простой незамысловатой техники. Но сегодня в арсенале МЧС только передовое оборудование. Обмундирование и технологии постоянно совершенствуются.