Ошмяны – столица пряников! Готовим сладость по оригинальному рецепту

Ошмяны – пряничная столица! У сладкого бренда есть свои корни, рассказали в программе «Путевка BY». В далеком XVII веке хозяин Гольшанского замка Стефан Сапега попросил своего повара приготовить эдакую изюминку для гостей. Путем экспериментов появился пряный десерт. Чтобы скрасить горчинку, маэстро преподнес выпечку с молоком. Этот было бесподобно! Пряники вмиг стали визиткой замка. Но, увы, кулинарный секрет остался под замком. Местные кондитеры хорошенько поколдовали и постарались приблизить состав к старинной рецептуре. Познакомимся с пряничной феей! Ошмяны были частью важного торгового пути! Рассказываем необычные факты об этом городе.

Людмила Круликовская, кондитер кондитерского цеха Ошмянского филиала гродненского облпотребобщества:

Это наша пряничная смесь, которую мы разрабатывали у себя в цеху. У нас есть подарочный вариант, который мы изготавливаем для встречи очень дорогих и уважаемых гостей, делаем пряничное панно. Накануне новогодних праздников у нас есть пряник в виде шапочки, в виде елочки, сапожок, снежинка, поэтому наши пряники тоже расходятся, это все ручная работа.