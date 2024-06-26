Наталья Кочанова на площади Победы в Минске: «Фашизм и неонацизм снова поднимают голову»

Символ мужества и гордости. Минск 26 июня празднует 50-летие присвоения звания «Город-герой». Своей звезды белорусская столица ждала ровно 30 лет. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 26 июня 1974, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первых дней Великой Отечественной войны Минск оказался в центре сражений. Несмотря на героическое сопротивление, 28 июня 1941 года город был захвачен немецко-фашистскими войсками. Здесь был установлен жесткий оккупационный режим, уничтожено огромное количество людей. Разрушив и испепелив город, враг надеялся сломить волю советских граждан. Но минчане не сдавались и отчаянно противостояли захватчикам. За 1 100 дней и ночей оккупации минские подпольщики совершили почти 1,5 тысячи диверсий. Благодаря героизму и силе духа жителей Минск был освобожден.

Филипп Высоцкий, председатель Минского городского совета ветеранов: На границе Западной Беларуси было сконцентрировано 5 миллионов фашистских войск. Как можно было остановить 5 миллионов войск, вы можете себе представить. И Минск сделал все, чтобы доказать свой героизм. Сколько людей тут погибло, сколько было патриотов, подпольщиков, партизан, которые отдали свои жизни, чтобы этот город процветал и был восстановлен.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Присвоение Минску «Города-героя» неспроста. Действительно совсем немного городов, которые имеют такое высокое звание «Города-героя» за те заслуги, которые были проявлены людьми в годы Великой Отечественной войны. Сегодня это имеет очень огромное значение и потому, что фашизм, неонацизм снова поднимает голову. И мы должны сделать все, чтобы помнить и не допустить подобного впредь. Мы принимаем законы, работаем по увековечиванию памяти.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Наша задача – высокое доверие, которое было оказано Минску, всегда поддерживать. Потому что люди, которые сражались в партизанских отрядах, в минском подполье, мечтали о счастливом будущем для нашей страны, своих детей и внуков. И мы должны быть достойными потомками этих великих людей и сделать все, чтобы у нас было мирное небо, чтобы этот мир всегда сохранялся.

Звание «Город-герой» не только почетная награда для нашей столицы, но и напоминание о силе и единстве нации в трудные времена.