Минчанка сменила город на сельские просторы и создаёт куклы. Узнали историю игрушек и провели мастер-класс

Прогуливаясь по белорусским агроусадьбам, можно еще раз убедиться в том, что наши люди очень талантливые и находчивые. Знают, как искусно преобразить свою территорию, привлечь туристов и очаровать культурой. В центральном регионе агроэкотуризм активно развивается. Для посетителей открыты 370 усадеб, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Русалка на ветвях и кот Баюн. Белорус на месте болота построил агроусадьбу – и теперь там как в сказке ( подробности ).

Усадьба в деревне Красовщина. Ее хозяйка – бывшая минчанка Анна Азаренко – сменила суету города на сельские просторы и обустроила на месте деревенского дома агроусадьбу. Мифология, история, культура. Все это увлекает белоруску, поэтому упор сделала на популяризацию творчества и ремесла наших предков, а именно на шитье лялек.

Анна Азаренко: Куклы – это игра, в которую играли наши предки. Нет куклы, которая просто так сделана. Каждая кукла делается для чего-то. На каждый день существовала своя кукла: на каждый праздник, событие, мероприятие. По любому поводу делалась кукла. Куклы делятся на игровые, обрядовые и обереговые. Игровая, понятно, для игры, обрядовая – есть определенные обряды, например, свадьба. На свадьбу молодым делается обереговая и обрядовая кукла. Такая куколка вешалась на свадебный пояс и оберегала молодых от всякого негатива, когда пояс двигался. Потом у изголовья вешался этот оберег, и он охранял молодых на протяжении их жизни. А обрядовая кукла на праздник дарилась. Гости приходили и в дар молодым дарили такую куклу.

Анна Азаренко мастерит куклы вместе с мамой. Сколько работ, уже не счесть. И каждая удивляет своей уникальностью, ведь второй точно такой же не существует.

Проводит Анна и мастер-классы. Небольшую куклу со своим особым смыслом и колоритом может изготовить каждый. На счастье, здоровье, привлечение суженого или суженой.