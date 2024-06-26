Генпрокуратура направит в суд несколько уголовных дел в отношении коллаборантов – Швед

Вот уже 102 года они стоят на страже права и справедливости. Свой профессиональный праздник сегодня, 26 июня, отмечают прокуроры. Поздравления работникам и ветеранам направил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что в год 80-летия освобождения Беларуси особую значимость приобретает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Прокуроры раскрыли множество новых фактов зверств нацистов на территории нашей страны. В ходе расследования обнаружили более сотни ранее неизвестных деревень, сестер Хатыни, свыше 550 лагерей смерти и подтвердили проведение почти 200 карательных операций.

Скорректированы многие цифры. Расследование продолжается, до конца года Генпрокуратура инициирует ряд уголовных процессов в отношении пособников нацистов, которым удалось уйти от ответственности.