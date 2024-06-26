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Генпрокуратура направит в суд несколько уголовных дел в отношении коллаборантов – Швед

26 июня 2024 10:56
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Вот уже 102 года они стоят на страже права и справедливости. Свой профессиональный праздник сегодня, 26 июня, отмечают прокуроры. Поздравления работникам и ветеранам направил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура направит в суд несколько уголовных дел в отношении коллаборантов – Швед-1

Президент подчеркнул, что в год 80-летия освобождения Беларуси особую значимость приобретает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Прокуроры раскрыли множество новых фактов зверств нацистов на территории нашей страны. В ходе расследования обнаружили более сотни ранее неизвестных деревень, сестер Хатыни, свыше 550 лагерей смерти и подтвердили проведение почти 200 карательных операций.

Скорректированы многие цифры. Расследование продолжается, до конца года Генпрокуратура инициирует ряд уголовных процессов в отношении пособников нацистов, которым удалось уйти от ответственности.

Генпрокуратура направит в суд несколько уголовных дел в отношении коллаборантов – Швед-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Готовятся материалы как минимум нескольких уголовных дел, в том числе в отношении Серафимовича. Это Гомельская область. Коллаборант, который участвовал в массовых карательных операциях, и в отношении других полицаев. Сегодня говорить о количестве таких дел преждевременно, но они будут постоянно направляться в суд.

Генпрокуратура направит в суд несколько уголовных дел в отношении коллаборантов – Швед-7

Прокуратура часто становится последней инстанцией в поиске справедливости. Лучших работников сегодня наградили почетными грамотами и благодарностями.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед

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