В Генпрокуратуре озвучили пятилетние итоги расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа

Ущерб, причиненный Беларуси в годы Великой Отечественной войны, кратно выше, чем предполагали историки и экономисты. В Генеральной прокуратуре озвучили пятилетние итоги расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В денежном эквиваленте потери оцениваются более чем в 43 800 тонн золота или 6 триллионов долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: еще в 2022-м речь шла о сумме в 2 триллиона 355 миллиардов. Но чем глубже следователи погружаются в архивы, тем страшнее становится масштаб. Итоговая цифра до сих пор не известна – она растет с каждым раскрытым фактом преступлений нацистов. В ходе расследования установлено более 12 800 полностью или частично сожженных деревень и поселков. 290 из них разделили печальную судьбу Хатыни. Кроме того, обнаружено почти 170 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения жертв геноцида.

Причиненный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны превышает 6 триллионов долларов.

Самой значимой потерей для нашей страны стали жизни людей. Демографы подсчитали: если бы не война, сегодня в Беларуси жило бы почти 17 миллионов человек. Война же забрала каждого третьего нашего соотечественника.