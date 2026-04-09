Причиненный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны превышает 6 триллионов долларов

Ущерб, причиненный Беларуси в годы Великой Отечественной войны – кратно выше, чем предполагали историки и экономисты. В Генеральной прокуратуре озвучили 5-летние итоги расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В денежном эквиваленте потери оцениваются более чем в 43 800 тонн золота или 6 триллионов долларов США.

Для сравнения – еще в 2022-м речь шла о сумме в 2 триллиона 355 миллиардов. Но чем глубже следователи погружаются в архивы, тем страшнее становится масштаб. Итоговая цифра до сих пор неизвестна – она растет с каждым раскрытым фактом преступлений нацистов. В ходе расследования установлено более 12 800 тысяч полностью или частично сожженных деревень и поселков. 290 из них разделили печальную судьбу Хатыни. Кроме того, обнаружено почти 170 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения жертв геноцида. Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа».