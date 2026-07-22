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В Витебской области к сезону подготовили более 500 зерносушильных комплексов

22 июля 2026 06:00
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На селекторном совещании Александр Лукашенко подчеркнул: надежность сушильного хозяйства – ключевой фактор успешной уборочной кампании. В стране задействовано 1660 зерносушильных комплексов, способных переработать суточный объем урожая. Однако каждый пятый комплекс не готов на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

В Витебской области к сезону подготовили более 500 зерносушильных комплексов-2

В Витебской области к началу сезона отремонтировали более 500 зерносушилок. Существенную помощь оказали силовые структуры. Сельхозпредприятие «Беленево» проверило работоспособность своего сушильного комплекса еще до начала уборки. Комплекс, способный перерабатывать до 170 тонн зерна в сутки (кроме кукурузы), будет загружен полностью.

В Витебской области к сезону подготовили более 500 зерносушильных комплексов-4

Петр Шарец, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Беленево»:
Зерно поступает определенной влажности с поля. Допустим, 18-20 %. Его надо доводить до 13-14, до кондиции. То есть до сухого состояния, чтобы оно могло сохраниться и сохранить семенные свойства. Ресурс данного комплекса ориентировочно 25-30 лет. Лет 5-6, он еще, я думаю, без ремонта объемного, может работать. Ну, конечно, надеемся, чтобы либо какая-то модернизация была, либо новый или дополнительно к этому комплексу еще один поставить.

В хозяйстве с площадью более 6,5 тысячи гектаров сушильный комплекс будет работать без простоев. На севере страны ожидают достойный урожай – 1 миллион 200 тысяч тонн с учетом рапса и кукурузы. Параллельно началась подготовка почвы под будущий урожай.

# Уборочная кампания

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