В Витебской области к сезону подготовили более 500 зерносушильных комплексов

На селекторном совещании Александр Лукашенко подчеркнул: надежность сушильного хозяйства – ключевой фактор успешной уборочной кампании. В стране задействовано 1660 зерносушильных комплексов, способных переработать суточный объем урожая. Однако каждый пятый комплекс не готов на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области к началу сезона отремонтировали более 500 зерносушилок. Существенную помощь оказали силовые структуры. Сельхозпредприятие «Беленево» проверило работоспособность своего сушильного комплекса еще до начала уборки. Комплекс, способный перерабатывать до 170 тонн зерна в сутки (кроме кукурузы), будет загружен полностью.

Петр Шарец, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Беленево»:

Зерно поступает определенной влажности с поля. Допустим, 18-20 %. Его надо доводить до 13-14, до кондиции. То есть до сухого состояния, чтобы оно могло сохраниться и сохранить семенные свойства. Ресурс данного комплекса ориентировочно 25-30 лет. Лет 5-6, он еще, я думаю, без ремонта объемного, может работать. Ну, конечно, надеемся, чтобы либо какая-то модернизация была, либо новый или дополнительно к этому комплексу еще один поставить.

В хозяйстве с площадью более 6,5 тысячи гектаров сушильный комплекс будет работать без простоев. На севере страны ожидают достойный урожай – 1 миллион 200 тысяч тонн с учетом рапса и кукурузы. Параллельно началась подготовка почвы под будущий урожай.