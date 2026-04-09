Самый южный форпост Беларуси! Как обустроена новейшая пограничная застава в Брагинском районе

Нынешняя геополитическая ситуация вынуждает Беларусь укреплять свои рубежи. И здесь важно заботиться о тех, кто несет там непростую и ответственную службу. 9 апреля сделан еще один важный шаг в этом направлении. В Брагинском районе открылся новый комплекс пограничной заставы «Гдень» – самый южный форпост нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Места для ремонта техники, питомник для служебных собак и спортивные объекты – у пограничников появились действительно комфортные условия для службы и отдыха. В ноябре 2022 года у деревни Гдень открыли модульную заставу, которую теперь превратили в современный комплекс.

Юрий Синявских, военнослужащий пограничной заставы «Гдень»: Постоянная застава намного лучше, качественнее сделана, и условия жизни в целом намного лучше. Здесь, как дома. Это очень важно для военнослужащего. У нас нельзя скрывать, что огромные нагрузки, наряды. Так что качество нашего сна, досуга и отдыха – это очень важно.

В зоне ответственности личного состава – 15 километров государственной границы с Украиной. Участок оснащен передовым оборудованием: например, волоконно-оптической системой «Ворон». Камеры высокого разрешения фиксируют цели, а искусственный интеллект выдает предположения о причине сигнала. Дистанционный контроль идет круглосуточно при любой погоде.

Главная задача, которая стоит перед пограничными нарядами – выявлять признаки подготовки к нарушению границы: шум, технику, инженерные работы. Военнослужащие готовы реагировать на любую ситуацию. Помогают пограничникам и местные жители: при Комаринском сельисполкоме действует добровольная дружина.

При этом радиационный фон здесь остается в пределах допустимой нормы. «Гдень» стала вторым объектом, созданным в 2026 году по государственной инвестиционной программе. В области готовят к открытию еще одну модернизированную погранзаставу на южном направлении.