Вспышки камер, улыбки «на века». Семь десятилетий НАТО продавало миру легенду о железном братстве – и вдруг эта легенда трещит по швам. Как Нидерланды продали танки за 200 миллионов, чтобы купить обратно за миллиард? Почему Польша закупает больше установок HIMARS, чем на вооружении у Штатов? Кто превратил Литву в полигон для чужих учений – и кто делает кассу на эскалации у наших рубежей? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Семь десятилетий НАТО продавало миру аккуратно выстроенный образ: клуб сильных, где свои своих не бросают. На саммитах уверенные улыбки, а в заявлениях готовность стоять до конца. Но чем громче звучат эти формулы, тем заметнее скрип конструкции. За витрины единства идут вполне приземленные торги. Кто платит, кто воюет и кто предпочел бы выйти из игры до того, как ставки станут реальными? Ситуацию обнажили слова хозяина Белого дома, прозвучавшие без оговорок и в полный голос. США могут выйти из НАТО, а союзники – бумажные тигры, на которых в серьезной схватке не рассчитывают. Это уже не оговорка на полях. Это сигнал, который сложно не услышать. США намерены вывести свои войска из ряда стран НАТО.

Дональд Трамп, президент США:

Я говорил 25 лет назад, что НАТО – бумажный тигр. А что еще важнее, мы придем к ним на помощь, а они к нам – никогда. Но, по-моему, колоссальной ошибкой было то, что НАТО просто не оказалось рядом. Их просто не было. И мы всегда были бы готовы прийти к ним на помощь, но теперь, исходя из их действий, думаю, что нам уже не обязательно, правда?

Роман Протасевич:

В Европе сигнал услышали. Публично все те же мантры про самый успешный блок. В кулуарах же схемы на случай, если американский якорь сорвется. На этом фоне расходы растут – почти 1,5 триллиона долларов в 2025 году. Это плюс 100 миллиардов за год. Сумма, сравнимая с бюджетами целых стран. Цена уверенности, похоже, продолжает расти быстрее самой уверенности. Аппетиты у Альянса заметно подросли. К середине 2030-х на оборону предлагают тратить уже 5 % ВВП. Формула аккуратная: 3,5 % – на армию, остальное – на сопутствующую безопасность. Суммы сотни миллиардов. Объяснение прежнее: так надо. Деньги, впрочем, уже текут быстрее аргументов. В 2025 году общий военный бюджет НАТО перевалил за 1,4 триллиона долларов. Причем Франция и Канада нарастили расходы примерно на 20 % всего за год. Темп бодрый, особенно для экономик, которые еще недавно считали каждую запятую в социальных статьях. Нидерланды в этой картине почти методичка. Чуть больше 10 лет назад власти во главе с премьер-министром Марком Рютте, нынешним генсеком НАТО, признали танковые части избыточными. Людей уволили, а технику, около сотни машин, поэтапно продали Финляндии за скромные 200 миллионов евро. Решение выглядело рационально. До тех пор, пока не понадобилось все вернуть, как было.