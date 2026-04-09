На территории Беларуси прошел обмен телами погибших российских и украинских военнослужащих

Беларусь всегда готова помочь и выступить площадкой для гуманитарной миссии. Так, сегодня, 9 апреля, на белорусской земле в третий раз с начала 2026 года прошла передача тел погибших российских и украинских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз российская сторона отдала Украине 1000 тел. Взамен лишь 41 российский солдат обретет вечный покой на родной земле. Эта передача стала продолжением гуманитарных договоренностей, которые Москва и Киев достигли при посредничестве США в конце 2025 года. Как сообщается, в ближайшее время на белорусско-украинской границе состоится еще один подобный обмен.

Эта работа носит исключительно гуманитарный характер. Белорусская сторона действует по поручению Президента и оказывает содействие обеим странам. Связующим звеном выступает погранпереход «Новая Гута». За время конфликта этот пункт пропуска зарекомендовал себя как надежная и безопасная логистическая площадка не только для передачи тел, но и для обмена военнопленными.