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Прием нового урожая! Комбинаты хлебопродуктов в Гомеле работают круглосуточно

22 июля 2026 06:05
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Комбинаты хлебопродуктов принимают урожай, работая круглосуточно. Основная задача – оперативно переработать продовольственное зерно для выполнения госзаказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием нового урожая! Комбинаты хлебопродуктов в Гомеле работают круглосуточно-2

Приемку первой продукции – озимого ячменя – на Новобелицком комбинате начали 30 июня. Уже поставлено около 13 тысяч тонн. Недавно к работе приступил комбинат в Гомеле

Прием нового урожая! Комбинаты хлебопродуктов в Гомеле работают круглосуточно-4

Вячеслав Кудравец, генеральный директор предприятия «Гомельхлебопродукт»:
Мы подготовились заранее. Мы были на 100 % готовы – как складские помещения, как элеваторы, так и все механизмы, все производственные площадки были на 100 % подготовлены. Особое внимание было уделено лаборатории для проверки качества зерна.

На въезде зерно проходит первичный контроль: проверяют каждую машину, отбирают пробы для определения влажности и содержания сорняков.

# Уборочная кампания

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