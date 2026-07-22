Прием нового урожая! Комбинаты хлебопродуктов в Гомеле работают круглосуточно

Комбинаты хлебопродуктов принимают урожай, работая круглосуточно. Основная задача – оперативно переработать продовольственное зерно для выполнения госзаказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приемку первой продукции – озимого ячменя – на Новобелицком комбинате начали 30 июня. Уже поставлено около 13 тысяч тонн. Недавно к работе приступил комбинат в Гомеле

Вячеслав Кудравец, генеральный директор предприятия «Гомельхлебопродукт»:

Мы подготовились заранее. Мы были на 100 % готовы – как складские помещения, как элеваторы, так и все механизмы, все производственные площадки были на 100 % подготовлены. Особое внимание было уделено лаборатории для проверки качества зерна.

На въезде зерно проходит первичный контроль: проверяют каждую машину, отбирают пробы для определения влажности и содержания сорняков.