«Пул Первого» опубликовал кадры со спасёнными из Газы белорусами

Поручение Президента выполнено. В контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара белорусской стороной организован выход наших граждан и членов их семей из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры со спасенными появились ночью, их опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На границе с сектором Газа белорусов встретили сотрудники Комитета госбезопасности, выполнявшие поручение Александра Лукашенко по эвакуации беженцев.