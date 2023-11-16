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«Пул Первого» опубликовал кадры со спасёнными из Газы белорусами

16 ноября 2023 06:30
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Поручение Президента выполнено. В контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара белорусской стороной организован выход наших граждан и членов их семей из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пул Первого» опубликовал кадры со спасёнными из Газы белорусами-1

Эти кадры со спасенными появились ночью, их опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На границе с сектором Газа белорусов встретили сотрудники Комитета госбезопасности, выполнявшие поручение Александра Лукашенко по эвакуации беженцев.

«Пул Первого» опубликовал кадры со спасёнными из Газы белорусами-4

Среди эвакуированных белорусов много детей. Сотрудники КГБ передали беженцам продуктовые наборы. Всего через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта проследовали 43 гражданина Беларуси. На родину они вернутся в ближайшее время.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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