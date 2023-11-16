«Пул Первого» опубликовал кадры со спасёнными из Газы белорусами

Поручение Президента выполнено. В контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара белорусской стороной организован выход наших граждан и членов их семей из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поручение Президента выполнено. В контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара белорусской стороной организован выход наших граждан и членов их семей из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти кадры со спасенными появились ночью, их опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На границе с сектором Газа белорусов встретили сотрудники Комитета госбезопасности, выполнявшие поручение Александра Лукашенко по эвакуации беженцев.
Среди эвакуированных белорусов много детей. Сотрудники КГБ передали беженцам продуктовые наборы. Всего через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта проследовали 43 гражданина Беларуси. На родину они вернутся в ближайшее время.