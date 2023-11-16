Белорусская делегация 16 ноября примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Беларусь выступает за обеспечение региональной и международной безопасности, инициирует экономическую кооперацию и реализацию гуманитарных проектов. В эффективном решении этих задач помогает межпарламентский диалог. Сегодня, 16 ноября, он продолжится во время плановой осенней ассамблеи СНГ в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ценности формата СНГ, многополярности и запросе на более справедливое мироустройство говорил в столице Кыргызстана чуть более месяца назад Александр Лукашенко. Как отметил Президент во время заседания Совета глав государств, на данном этапе Содружеству особенно необходима консолидация.

Сегодня парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой примет участие в мероприятиях Ассамблеи. В Бишкеке подведут итоги реализованных в 2023 году инициатив. Состоятся также заседания постоянных комиссий и Молодежной межпарламентской ассамблеи. На завтра, 17 ноября, запланировано 56-е пленарное заседание МПА, на котором рассмотрят ряд модельных законопроектов. Они касаются вопросов экологии, права и безопасности.