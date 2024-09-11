В ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, как будет организовано дорожное движение при праздновании Дня города

Фестиваль исторической реконструкции, концертная программа президентского оркестра. Ярко и масштабно Минск готовится отметить День города. В 2024 году 14 сентября белорусской столице исполнится 957 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже накануне будут подведены итоги конкурса «Минский мастер», пройдет и торжественная церемония награждения горожан, принимающих активное участие в охране правопорядка. В праздничные дни на усиленный режим несения службы перейдет столичная милиция. В места проведения массовых мероприятий можно будет попасть через контрольно-пропускные пункты, оборудованные камерами хранения. Также рядом с праздничными локациями ограничат дорожное движение.

Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ Главного управления внутренних дел Мингорисполкома: Глобальных перекрытий магистральных улиц, каркасных улиц, районного значения, городского значения в городе Минске при проведении празднования Дня города не будет. Будут вводиться временные ограничения, и в большей степени они связаны с остановкой, стоянкой транспортных средств. Ограничения в зависимости от времени проведения мероприятий будут вводиться уже с ночи 13 числа на 14. Некоторые ограничения будут вводиться с утра 14 числа и до завершения мероприятий.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Уже с завтрашнего дня мы увеличим количество милицейских нарядов, которые будут работать на центральной части города. К 14 числу фактически подготовились и с 7 часов утра 14 числа основная городская площадка, это территория вблизи Дворца спорта будет готова к тому, чтобы принимать жителей столицы и также гостей столицы.

Закончатся массовые гулянья традиционно праздничным фейерверком в 23:00. Его запустят из сквера Старостинская слобода.