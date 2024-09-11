Алёна Дзиодзина: «Власти Германии не представляют позицию немцев на мировой арене»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Недавно министр обороны Германии заявил, что в скором времени только с их стороны планируются поставки военной техники в Украину на общую сумму около 150 миллионов евро. В то же время, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия продолжит обучение солдат, которое уже проводится в их стране, начиная с ноября 2022 года. И после прохождения данной спецподготовки они направляются применять обретенные навыки на войну в Украину. Разумеется, что подобная включенность во внутреннюю политику постороннего государства требует от немецкой стороны немалых вложений из личного госбюджета. За счет чего Германия на данный момент выходит на второе место (после США) по количеству финансовых инвестиций в абсолютно чужой военный конфликт.

Но если стратегический интерес Штатов еще объясним, то вторичные выгоды Германии от вложения ресурсов в российско-украинский конфликт довольно сомнительны. Ведь по факту, безопасности немцев ни одна из двух конфликтующих сторон не угрожает. А косвенное участие немецкого правительства в войне скорее приносит своему народу ощущение усталости, чем добавляет престижа местным властям. Потому как именно внутренние проблемные вопросы требуют конструктивных решений со стороны немецкого правительства. И бюджет, который регулярно выбрасывается из казны на поддержку войны в Украине, пригодился бы для решения внутренних нужд Германии. Однако официальная позиция местных властей не совпадает с народной. Что, похоже, очень влияет на данные соцопросов по текущему месяцу, которые свидетельствуют о недовольстве немцев работой правительства.