«Самый лучший мужчина». Светлана Шиманская рассказала о новой песне
Как понять, что песня хорошая? Ты ее слушаешь и понимаешь, что песня про тебя.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусская певица Светлана Шиманская с презентацией новой песни «Самый лучший мужчина».
Александр Меженный, ведущий:
Про кого композиция?
Светлана Шиманская, певица:
Песня посвящена всем мужчинам Республики Беларусь. Я надеюсь, что каждая женщина найдет те слова, которые она сможет сказать своему самому лучшему мужчине. Там очень хороший припев: «Самый лучший мужчина на свете – сильный, надежный, родной. Самый лучший мужчина на свете, и нет нас счастливей с тобой».
Александр Меженный:
Хорошие слова. Чьи слова, чья музыка?
Светлана Шиманская:
Слова мои, Светланы Шиманской. А музыку мне написал к этой песне наш известный белорусский композитор, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины. У него очень много наград. Это композитор Олег Михайлович Чиркун. Мы с ним сотрудничаем уже очень долгие годы. У нас очень долгий плодотворный творческий путь с Олегом Михайловичем.
Подробности в видео.