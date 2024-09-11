«Самый лучший мужчина». Светлана Шиманская рассказала о новой песне

Как понять, что песня хорошая? Ты ее слушаешь и понимаешь, что песня про тебя. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусская певица Светлана Шиманская с презентацией новой песни «Самый лучший мужчина». Александр Меженный, ведущий:

Про кого композиция?

Светлана Шиманская, певица:

Песня посвящена всем мужчинам Республики Беларусь. Я надеюсь, что каждая женщина найдет те слова, которые она сможет сказать своему самому лучшему мужчине. Там очень хороший припев: «Самый лучший мужчина на свете – сильный, надежный, родной. Самый лучший мужчина на свете, и нет нас счастливей с тобой».

Александр Меженный:

Хорошие слова. Чьи слова, чья музыка?