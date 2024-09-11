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«Самый лучший мужчина». Светлана Шиманская рассказала о новой песне

11 сентября 2024 08:49
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Как понять, что песня хорошая? Ты ее слушаешь и понимаешь, что песня про тебя.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусская певица Светлана Шиманская с презентацией новой песни «Самый лучший мужчина».

Александр Меженный, ведущий:
Про кого композиция?

 

«Самый лучший мужчина». Светлана Шиманская рассказала о новой песне-2

Светлана Шиманская, певица:
Песня посвящена всем мужчинам Республики Беларусь. Я надеюсь, что каждая женщина найдет те слова, которые она сможет сказать своему самому лучшему мужчине. Там очень хороший припев: «Самый лучший мужчина на свете – сильный, надежный, родной. Самый лучший мужчина на свете, и нет нас счастливей с тобой».

Александр Меженный:
Хорошие слова. Чьи слова, чья музыка?

«Самый лучший мужчина». Светлана Шиманская рассказала о новой песне-5

Светлана Шиманская:
Слова мои, Светланы Шиманской. А музыку мне написал к этой песне наш известный белорусский композитор, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины. У него очень много наград. Это композитор Олег Михайлович Чиркун. Мы с ним сотрудничаем уже очень долгие годы. У нас очень долгий плодотворный творческий путь с Олегом Михайловичем.

Подробности в видео.

# Музыка # Александр Меженный # Светлана Шиманская # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова

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