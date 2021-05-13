В фокусе внимания модельное законотворчество. Сергей Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ

Новости Беларуси. Модельный закон «Об оценочной деятельности» и механизм правового регулирования. В онлайн-формате прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня 14 вопросов. Предметнее всего развернулась дискуссия, когда речь зашла о госрегулировании. Учтены все поступившие из национальных парламентов замечания и предложения. Они позволят сблизить законодательства государств – участников СНГ и устранить ранее имеющиеся пробелы.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Традиционно в фокусе внимания членов комиссии модельное законотворчество. Сегодня был рассмотрен ход работ над проектами таких модельных актов, как модельный закон «Об оценочной деятельности», «О страховании», «О фондах», «О защите прав потребителей». То есть все то, что лежит в плоскости гражданско-правовых отношений и будет очень полезно и ценно для разработок, которые сейчас ведутся в рамках корректировки Гражданского кодекса Республики Беларусь. Полагаю, что результаты сегодняшнего заседания Постоянной комиссии лягут в основу дальнейшего развития данного интеграционного образования и будут хорошим подспорьем в совершенствовании отечественного законодательства.