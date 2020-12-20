Герой Беларуси: «Посылы на общебелорусских собраниях оставили отпечаток на повседневной жизни всех коллективов государства»

Новости Беларуси. О Беларуси на мировом рынке и решении внутренних вопросов. Страна накануне важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «В фойе спустился Президент. Он подошёл, поздоровался». Участники первого Всебелорусского народного собрания вспоминают, как оно проходило Переносимся уже в май 2001 года. Идея все та же: улучшение качества жизни, лозунг «За сильную и процветающую Беларусь». Пришли к выводу, что за прошедшую пятилетку достигли, а где-то и перевыполнили. Наметили ориентир: жилищные проблемы и продовольственная безопасность.

Март 2006-го. Проходит третье народное вече, но уже в основе лозунг «Все для народа, все во имя народа». Президент потребовал перевести экономику на инновационные рельсы. Так и вышло, что второе и третье собрания стали этапами перехода к устойчивому экономическому росту. Да и становится очевидно, что работа проделана не зря. За десятилетие (от первого к третьему ВНС) зарплаты выросли в шесть раз: с 50 до 300 долларов.

Василий Ревяко, Герой Беларуси, председатель сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:

Мы выросли за это время в 1,68 раза по производству продукции сельского хозяйства. Мы внесли достойный вклад в дело продовольственной безопасности нашей страны. За это время у нас произошло серьезное техническое переоружение хозяйства. Достаточно сказать, что мы сократили потребление газа в 6,2 раза при таком увеличении объема производства. Мы сократили в 2,7 раза потребление электроэнергии, в 6 раз сократили потребление горюче-смазочных материалов и так далее. Это говорит о том, что те посылы, которые были на общебелорусских собраниях, пришли в действо, они оставили свой отпечаток на повседневной жизни всех коллективов нашего государства.

И вот год 2010-й. 2,5 тысячи делегатов во Дворце Республики. И вновь курс на улучшение качества жизни. Речь шла о повышении рождаемости, в целом о жизни белорусов в ключе здоровья, образования, жилья. А экономическая модель за последующие пять лет должна получить новый облик. Принята резолюция: «Потенциал человека – это потенциал государства, чем богаче человек, тем богаче страна».

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

Зная это, очень просто тогда ориентироваться, как поступать в той или иной ситуации для того, чтобы сконцентрировать свои усилия на том, что важнее. И знать, какое из сегодняшних действий нужно для того, чтобы обеспечить то главное направление, которое будет указано на Всебелорусском национальном собрании Президентом. Это объединяет усилия всех граждан для того, чтобы достигать новые результаты. И, наконец, пятое, юбилейное собрание. И девиз обновлен: «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» Ставить четкие задачи тогда, в 2016-м, было не так и просто, тому виной кризис, который, как известно, не щадит. Но все же соцпрограммы в деле и в действии. Первым на трибуну посчастливилось выйти Василию Ревяко. И речь пойдет о снижении себестоимости продукции не менее, чем на 25 %.